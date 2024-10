Enefit Greeni äritulud vähenesid veidi

Puhaskasum kasvas sama palju kui kasum aktsia kohta kaheksa protsenti, vastavalt 5,4 miljoni ja 0,021 euroni.

«Meie praegune peamine eesmärk on saada kõik ehituses olevad projektid valmis ja panna võimalikult hästi tulu teenima, et saavutada investeeritud kapitali tootlus, mis ületaks meie kaasatud kapitali hinda. Viimasel ajal on sellega olnud raskusi – jooksev 12 kuu investeeritud kapitali tootlus (ROIC) oli kvartali lõpu seisuga pisut alla 5%, omakapitali tootlus oli 8,5%. Madalate näitajate põhjuseks on see, et kapitali oleme kaasanud küll palju, aga projektide töölerakendamine ja positiivse rahavooni jõudmine on erinevatel põhjustel nõudnud rohkem aega kui me seda oleksime tahtnud,» kommenteeris Enefit Greeni juhatuse esimehe Juhan Aguraiuja.

«Ettepoole vaadates näib olukord siiski lootusrikas – suutsime edukalt lõpetada vaidluse oma olulise partneri GE Vernovaga Akmene mulluse intsidendi osas, Baltikumi suurimas Sopi-Tootsi tuulepargis on 35 tuulikut 38-st andnud esimese toodangu, Sopi päikesepark andis esimese toodangu paar päeva tagasi, veel enne aasta lõppu peaks tulema esimene toodang Kelme I tuulepargist,» märkis ta. «Peame nüüd vaatama, et saaksime ka nende uute parkide töökindluse võimalikult tempokalt kõrgel tasemel stabiliseeritud ning samal ajal rakendada tööle ka veel need varad, mis endiselt alles ehituses on – olulisima varana Kelme II tuulepark Leedus, millele panime nurgakivi kaks kuud tagasi.»

«Teise ja kolmanda kvartali tulemused on sesoonsuse tõttu ootuspäraselt madala toodangu ja majandustulemusega, aga just alanud neljas ja eesootav esimene kvartal on tuuleenergia tootjale peamine rahavoo teenimise aeg, mil peame koju tooma enamuse oma iga-aastasest tulemusest,» lootis ta. «Pikemaajaliselt on meie väljakutseks leida uusi võimalusi ettevõtte edasiseks arendamiseks. Meil on kaalumisel mitmeid ideid meie üsna suure arendusportfelli väärtuse kasvatamiseks Kuna meie peamiste koduturgude – Balti riikide ning Poola elektrienergia turg on jätkuvalt defitsiidis, siis usun, et Enefit Greeni tugeva meeskonnaga leiame võimalusi, kuidas arendusportfelli väärtust investoritele kasulikult realiseerida.»

Ettevõtte üheksa kuu käive vähenes 146,1 miljonilt eurolt 123,9 miljoni euroni. Kasum kasvas samal ajal 36,7 miljonilt eurolt 42,8 miljonini. Kasum aktsia kohta kasvas 12 sendilt 16 sendini.