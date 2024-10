Ettevõtjad soovitavad riigil keskenduda maksutõusude asemel kärbetele

Kukk rõhutas, et Eesti restoranide hakkama saamise küsimus ei ole ühe ettevõtte probleem. «See pole nii lihtne, et üks restoran suleb uksed – ja mis siis. Restoranis võib olla tööl 15 inimest, need on kuus kuud töötud – riigikassal on kohe probleem. Kuus kuud ei saa nad makse, sotsmaksu, tulumaksu, muid makse. Inimesed on töötud, mis tähendab, et nad ei saa ka tarbida, käibemaksu laekub riigile kohe vähem. Tihti renditakse toidukoha ruumid kohalikult omavalitsuselt, mis tähendab, et tollel jääb saamata renditulu,» tõi ta välja.

Valed valikud

Lisaks seisavad restoranide taga toidutootjad, väikesed pruulikojad – nemad kaotavad kliendi.



«Oleme muutunud edukast, selgete sihtidega ja kiirelt liikuvast riigist aeglaseks, paksuks söönud pässiks, kes teeb mugavaid otsuseid,» sõnas Peäske.



«Uus maksupakett on vastu võetud nii, et maksuspetsialiste sellesse kaasatud ei ole. See hirmutab. Me liigume sinnapoole, et kui riigil läheb halvasti, siis tõstame makse, ja kui hästi, siis langetame,» sõnas Peäske. «Minu hirm tuleviku ees on suurem kui Covidi ajal: siis teadsin, et see läheb mööda.»



Peäske rõhutas, et ettevõtjad ei luni toetust. «Mida vähem riik sekkub, seda parem. Aga kõik riigid on jõudnud teadmiseni, et käibemaksuerisus toitlustuses ja hotellinduses tähendab turismi ja eksporti – me toome raha riiki,» seletas ta.



Eesti poehinnad on Euroopa kõrgeimate seas ja Eesti restoranid on neist sõltuvuses, jätkas Peäske. «Me ei saa luua illusiooni, et toorme hind tõuseb, aga meie hindu ei tõsta. Juba praegu näeme, kuidas kliendid väga valivad, kus süüa. Eestlaste ostujõud on saanud viimase kahe aastaga väga tugeva löögi.»



Selline olukord tähendab Peäske sõnul, et söögikohtadel tuleb valida, kas kasutada odavamat ehk kehvemat toorainet või ajada oma äri nii, et maksudest vingerdatakse kõrvale.



Eeskujuna nimetas Peäske Leedut. «Covidi ajal tehti käibemaksuerisuse muudatus, millega langetati toidukohtadele käibemaksumäära – ja riigi maksulaekumine hoopis tõusis, sest polnud enam põhjust mustalt tegutseda.»