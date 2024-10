Meta kolmanda kvartali tulemused: kas Zuckerberg suudab kasvu hoida?

Meta teatas kolmanda kvartali 2024 müügitulu kasvust 17,9% võrra, ulatudes 40,3 miljardi dollarini, mis näitab, et ettevõtte strateegia suurendada oma osalust digitaalse reklaamituru liidrina on olnud edukas. Reklaamitulu kasv ületab konkurentide, näiteks Google’i, kasvutempo, pakkudes Meta’le olulist eelist sellel turul. Kuid võrreldes esimese ja teise kvartaliga, kus kasvumäärad olid vastavalt 27,3% ja 22,1%, on kolmanda kvartali kasv mõnevõrra aeglustunud​.

Ettevõtte tegevjuht Mark Zuckerberg rõhutas Meta Connect konverentsil, et investeeringud tehisintellekti arendamisse, sealhulgas Llama mudelite arendamine, on Meta pikaajalise strateegia keskmes. 2024. aastal prognoositakse Meta kapitalikulude vahemikuks 37–40 miljardit dollarit, et toetada nii tehisintellekti kui ka metaversumi arengut. Samas on metaversumi- ja VR-osakond Reality Labs toonud kaasa suure kulusurve, registreerides juba teises kvartalis ligi 4,5 miljardi dollari suuruse tegevuskahjumi.