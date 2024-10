Riigieelarve eelnõule tehti 66 muudatusettepanekut

Riigikogu rahanduskomisjoni juht Annely Akkermann (RE) selgitas, et muudatuste üle aruteludes lähtutakse eelarve eesmärkidest ning prioriteetideks on riigi rahanduse jätkusuutlikkus, kulude kokkuhoid, eelarvepuudujäägi vähendamine, laiapõhjalise riigikaitse tagamine ja majanduse toetamine.

Rahanduskomisjoni aseesimees Andrei Korobeinik (KE) rõhutas, et komisjonis tuleb tõsiselt kaaluda ettepanekuid, mis aitaksid leevendada vaesusriskis elavate inimeste olukorda, taastada riiklikud investeeringud ja toetada majanduskasvu. «Oluline on, et nende ettepanekute katteallikad oleksid korrektsed,» toonitas ta.