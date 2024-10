Rahanduskomisjon sai riigieelarve eelnõule 66 muudatusettepanekut

Akkermann rõhutas, et ettepanekud, mis toovad kaasa tulude vähendamise, kulude suurendamise või ümberjaotamise, peavad sisaldama rahalisi arvestusi, mis näitavad kulude katteks vajalikud tuluallikad. Ettepanekud ei tohi suurendada riigieelarve puudujääki.

Akkermann selgitas, et aruteludes lähtutakse eelarve eesmärkidest, milles peamisteks prioriteetideks on riigi rahanduse jätkusuutlikkus, kulude kokkuhoid, eelarvepuudujäägi vähendamine, laiapõhjalise riigikaitse tagamine ja majanduse toetamine.

Rahanduskomisjoni aseesimees Andrei Korobeinik rõhutas, et kärpeplaanid peavad olema kooskõlas Eesti majanduse heaoluga. Korobeiniku sõnul on Eesti majanduslanguse kestuse poolest maailmas teisel kohal, jäädes alla ainult Haitile.

Korobeinik lisas, et komisjonis tuleb tõsiselt kaaluda ettepanekuid, mis aitaksid leevendada vaesusriskis elavate inimeste olukorda, taastada riiklikud investeeringud ja toetada majanduskasvu. «Oluline on, et nende ettepanekute katteallikad oleksid korrektsed,» toonitas ta.