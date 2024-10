Šokk investoritele: SuperMicro kaotas audiitori ja aktsia läks vabalangusesse

Veelgi muret tekitavam on aga ettevõtte brutomarginaali järsk langus: eelmisel aastal oli see 17 protsenti, kuid viimases kvartalis kukkus see vaid 11,2 protsendini, olles isegi võrreldes eelmise kvartaliga languses (15,5 protsenti). Kõik need näitajad viitavad sellele, et ettevõtte finantsiline olukord on halvenenud.