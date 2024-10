Venemaa on hädas alkosurmadega, inimesed joovad ennast sõna otseses mõttes surnuks

Oblasti kuberneri Georgi Filimonovi sõnul on taolised karmid piirangud seotud sellega, et alkoholi tõttu on elu Venemaa põhjaosas hääbumas. Tema sõnul on piirkonna rahvaarv viimase aasta jooksul vähenenud oblastis 7500 elaniku võrra, mis on võrreldav ühe omavalitsuse rahvaarvuga. 71 protsenti piirkonna tööealiste elanike surmajuhtumitest on seotud alkoholiga ja alkoholismi esinemine on aastaga kasvanud 30 protsendi võrra.