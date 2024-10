Eksperdid arutavad: kas ärikinnisvaraturul on ruumi või on see juba üleküllastunud

Kluge usub, et ruumi on pigem isikupärastele projektidele, mitte tavapärastele 500-ruutmeetrise kontoritele. Velve tõdeb samuti, et ärikinnisvaraturul on ruumi niinimetatud «wow-efektiks», kuid keerukamaks muutub see C- kuni F-klassi hoonete juures, mis vajavad investeeringuid ja renoveerimist, et vastata tänapäeva ettevõtete vajadustele.