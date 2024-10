Michal ütles, et majanduskasv tuleb juba järgmisel aastal. «Hinnang Eesti majandusele on selline, et läheb lihtsamaks. Järgmisel aastal on ootamas kasv, küll lauge, aga kasv. Eelmised üheksa kvartalit *oli langus, see on seotud olukorraga terves maailmas. Nüüd, kus maksuotsused on paigas ja tuleb maksurahu ning hangitakse kaitse, on kindlus suurem. Euribori allatulek ja maksurahu toob kaasa selle, et inimesed saavad hakata tegema plaane. Maailmas on riske, aga pangajuhtide suur pilt ütleb, et Rootsis ja Soomes on olukord paranemas, ja ka Eestis.»