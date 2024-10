Riigivalitsemine pole enam demokraatlik

Peäske hinnangul on Eesti riigi kehva rahandusolukorra juured tegevuspõhises eelarves, millest pole võimalik aru saada. «Kui tunnustatud rahandusekspert Aivar Sõerd ütleb, et ei saa aru, siis rohkem polegi vaja arutada, see juba ütleb kõik,» nentis Peäske. «Minu nägemus on, et peab tulema kulupõhine eelarve, kust oleks võimalik aru saada, kuidas riigieelarve funktsioneerib. Iga tavaline ettevõtja läheks sellise eelarvega, nagu riigil on, pankrotti. On äärmiselt kahetsusväärne, et eelarves ei taheta näidata päris kulusid ja tulusid. Meil on kogu riigieelarve viidud selliseks, et oleks võimalikult vähe seda näha. Aga see ei lähe kokku demokraatliku valitsemisega,» sõnas Peäske.

Peäske rõhutas, et küsimus ei ole toetuste küsimises. «Mida vähem riik sekkub, seda parem see kõigile on. Aga kui kõik maailma riigikorrad on jõudnud selle teadmiseni, et käibemaksuerisus toitlustuses ja hotellinduses tähendab turismi ja eksporti – meie ärist suur osa on eksport, me toome raha riiki. Aga kuna toimetame kohapeal, siis see ei paista niimoodi Eesti riigile välja. Eesti poehinnad on Euroopa kõrgeimate seas ja Eesti restoranid on neist sõltuvuses – me ei saa siin luua illusiooni, et toorme hind tõuseb, aga meie hindu ei tõsta. Aga juba praegu näeme, kuidas kliendid väga valivad… Eestlaste ostujõud on saanud viimase kahe aastaga väga tugeva löögi,» kirjeldas Peäske restoranide olukorda. Alternatiivid on kas kehvem tooraine või olukord, kus toimetatakse mustalt ja makse ei maksta. «Hea näide on siin Leedu: Covidi ajal tehti käibemaksu erisuse muudatus, millega langetati toidukohtadele käibemaksumäära – ja riigi maksulaekumine hoopis tõusis, sest polnud enam põhjust mustalt tegutseda, sõnas Peäske.