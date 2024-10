Austria pank ei taha enam tulemustes Venemaa suurt kasumit kajastada

Suurelt Venemaal tegutsev pank on delikaatses olukorras, kuna Euroopa ja USA regulaatorid heidavad sealset tegevust ette. Tahetakse, et pank vähendaks järsult Venemaa äri. Tänavu mais ähvardas USA rahandusministeerium panka, et kui see Venemaa äri koomale ei tõmba, võib pank kaotada ligipääsu USA dollari arveldustele. See oleks väga ränk karistus. Ka investorid peavad kaaluma, kas neil on vaja investeerida potentsiaalselt probleemsesse panka.