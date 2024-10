Metallica laulude kontsert jäi ära ja korraldaja puikles pikalt piletiraha tagastamisest kõrvale

Vabatahtlik otsus

TTJA küsis samuti Piletonilt selgitusi, kuid firma ei vastanud ka neile. 16. oktoobril langetas tarbijavaidluse komisjon otsuse, et müüja peab kliendi raha tagastama. Otsuses seisab, et korraldaja Pileton rikkus võlaõigusseadust, mille kohaselt on korraldajal vastutus kliendile teenust pakkuda või raha tagastada.

Ettevõttel on võimalus raha tagastada 30 päeva jooksul. Paraku on otsuse täitmine kehtiva seaduse kohaselt vabatahtlik. Mittetäitnud firmad kantakse TTJA veebilehel avalikult nähtavasse musta nimekirja, kus neid hoitakse kuni raha tagastamiseni ja 12 kuu möödumiseni. Seejärel eemaldatakse ettevõte nimekirjast. Klient võib pöörduda kohtusse, kuid sellega seonduvad kulud peab ta vähemalt esialgu ise maksma. Justiitsministeerium teatas eelmisel suvel, et valmimisel on seadusemuudatus, mis lubaks TTJA-l kohtusse pöörduda tarbijate eest. Seda saaks kasutada eelkõige olukordades, kus kaupleja on rikkunud korraga paljude tarbijate õigusi.

Muudatus ootab praegu riigikogus oma järjekorda, et seaduseelnõule saaks esitada muudatusettepanekuid ning seejärel see läbi hääletada.

Mari pole esimene ega ainus, kes on tarbijakaitse poole seoses ärajäänud kontserdiga pöördunud. TTJA mustas nimekirjas on juba kaks sarnast juhtumit, sest Pileton on juba tarbijakaitsekomisjoni otsust eiranud ning pole raha tagastanud. Nende lugude muster on sama – korraldaja ei suhtle kliendi ega tarbijakaitsega ja raha tagasi ei maksa. Ühel juhul oli kliendi kahjusumma 146,40 eurot ja teisel juhul 157, 20 eurot.