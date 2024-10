Analüütik: Eesti kinnisvaraturg sõltub paljuski Rootsi ja Soome omast

Konverentsil küsiti analüütik Tapverilt, kas ja kuidas mõjutab Soome ja Rootsi kinnisvaraturg Eesti turgu. Tapveri sõnul avaldavad need riigid Eesti kinnisvaraturule märkimisväärset mõju. «Kui vaatame näiteks hindade dünaamikat, siis näeme, et hinnad liiguvad sageli käsikäes,» sõnas Tapver.

Ta selgitas, et Soome ja Rootsi kinnisvaraturgude muutused kajastuvad tihti ka Eesti turul. See sõltuvus on seotud sellega, et paljud Skandinaavia ettevõtted investeerivad Eestisse, sealhulgas kinnisvara- ja äriettevõtted.