Ekspress Grupi verivärske juhatuse liige läheb hoopis Enefit Greeni

Argo Rannametsa sõnul on lahkumise põhjuseks töökoha vahetus. «Asun tööle väljaspoole meediaäri valdkonda. Kuni jaanuari lõpuni keskendun veel oma rollile Ekspress Grupis, et tagada pooleli olevate projektide lõpetamine ja sujuv üleminek,» sõnas Rannamets.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Juhan Aguraiuja sõnul liitub ettevõttega väga tugeva finantstaustaga juht. «Argo on väga kogenud finantsjuht, kes on oma loomult süsteemne ja kiire tegutseja. Tema mitmekülgsed kogemused erinevatest rahvusvahelistest ettevõtetest toovad Enefit Greeni vajalikud oskused, mida vajame praeguses arenguetapis. Argo ja tema meeskonna ülesandeks on aidata kohandada Enefit Greeni tegevust muutuva turukeskkonnaga ja leida võimalusi jätkusuutlikuks kasvuks,» ütles Aguraiuja.

Argo Rannamets märkis, et teda motiveeris Enefit Greeniga liituma võimalus panustada taastuvenergia valdkonna arengusse. «Enefit Greeni missioon ühtib väga hästi minu isiklike ja professionaalsete eesmärkidega. Ettevõttel on tugev investorkogukond ja viimased aastad on toonud kiiret kasvu. Tahan toetada ettevõtte edasist arengut kiiresti arenevas ja muutlikus sektoris ning tõestada, et keskkonnahoidu panustavad lahendused ja eeskujulik äritegevus saavad edukalt käsikäes toimida,» ütles Rannamets.