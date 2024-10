UUS PROGNOOS Hepsori selle aasta tulemuseks peaks tulema vaid murdosa prognoositust

«2023. aastal avaldatud prognoosis eeldasime, et suudame 2024. aasta jooksul müügis olevates arendusprojektides hoida 2023. aastaga sarnast müügitempot. Samuti eeldasime, et projektide kasumlikkus oluliselt ei muutu. Eeldasime, et müüme 2024. aastal 225 korterit, mis oleks andnud 2024. aasta müügituluks 43,1 miljonit eurot,» teatas ettevõte. «Praegu prognoosime, et 2024. aastal realiseerub kontserni müügituluks 189 korteri müük käibemahuga ca. 37,3 miljonit eurot.»