Volkswagen kavandab tehaste sulgemist Saksamaal

«Plaanid ületavad kaugelt turgude ootusi,» ütles investeerimispanga Stifel analüütik Daniel Schwarz uudisteagentuurile Reuters. «Arvan, et see peegeldab ebasoodsate tegurite unikaalset kombinatsiooni: Hiina konkurents, Euroopas nõudluse kahanemine eriti elektriautode järele ning üha rangemad regulatsioonid.»

Volkswagen ametiühingute esindajate mainitud arve läbirääkimiste konfidentsiaalsusele viidates ei kommenteerinud. Pressiteate vahendusel ütles ettevõte aga, et restruktureerimine on vajalik, sest alates 2020. aastast on Euroopa autoturg kahanenud kahe miljoni sõiduki võrra. Turg on stagneerunud ning lähitulevikus pole selle taastumist oodata.