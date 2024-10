Laenuraha odavnemine annab kinnisvaraturul juba tunda

Enamiku kodulaenude baas­intress ehk kuue kuu euribor kukkus eelmise nädala lõpul allapoole 2,9 protsendi taset. See tähendab, et laenukulud on võrreldes aastataguse kõrgajaga, mil euribor oli 4,1 protsenti, märkimisväärselt odavnenud ning eluaseme soetamine muutub taskukohasemaks. Pankades on seda liikumist juba märgata – laenusoovijate arv on kasvanud.