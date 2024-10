Mercedes-Benzi edasimüüja: elu läheb edasi ka pärast automaksu

Need tootjad, kes ei suuda tulevikus piisavalt elektriautosid müüa, et vastata Euroopa Komisjoni nõutud üha vähema emissiooniga autode tootmisele, on ilmselt sunnitud trahvide vältimiseks akuautode hindu nende müügi kasvatamiseks alla tooma. Kuna see pole kõrgete tootmiskulude tõttu kasumlik, siis ilmselt tuleb neil teenida see raha tagasi tavaautode ostjate arvelt ning selle segmendi hindu tõstetakse.

Turu arengule on tähtis ka laadimistaristu rajamine. Positiivne on see, et juba praegu on 60–70 protsendi elamute juures arvestatud laadimistaristu loomise võimalusega või see loodud. Teine lugu on vanemates magalarajoonides, kus pole piisava taristu rajamine ilmselt isegi mitte viie aasta perspektiivis reaalne. Samas Eestis moodustavad elektriautod uute autode müügist praegu umbes kuus protsenti. Kui see lähiaastatel isegi kahekordistub, ei saa taristu peamiseks piiravaks teguriks, sest isegi siis moodustavad elektriautod kogu Eesti autopargist vaid mõne protsendi. Inimeste keskkonnateadlikkuse kasvule aitab kindlasti kaasa automaks, kuid praegusel kujul ei soodusta see uute autode ostmist – pigem tarbimiskompromisse kasutatud autode näol.