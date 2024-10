Google'i aktsia lendab pärast rekordilist kvartalit – tulemused ületasid kõik ootused

Google’i tulemuste tõus oli osaliselt tingitud AI juhitud innovatsioonidest Google Searchis, YouTube’is ja Cloud teenustes. Google'i tegevjuht Sundar Pichai rõhutas Investopediale, et AI-le investeerimine on muutunud nii oluliseks, et alainvesteerimine oleks palju suurem risk kui üleinvesteerimine. AI tööriistade kasutamine on suurendanud ka kasutajate rahulolu ning otsingu kasutusaktiivsust, eriti nooremate kasutajate seas.