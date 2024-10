Üle veerandi Google'i koodist kirjutab AI

Google'i tegevjuht Sundar Pichai avalikustas, et üle veerandi Google'i uuest koodist loob juba tehisintellekt. See kood vaadatakse siiski üle ja kinnitatakse Google'i inseneride poolt, et tagada töö kvaliteet ja usaldusväärsus. Pichai sõnul aitab AI mitte ainult tõsta tootlikkust ja tõhusust, vaid võimaldab inseneridel teha rohkem ja liikuda kiiremini, pakkudes ettevõttele innovatsiooni kogu äritegevuses, sealhulgas Google Searchis, YouTube'is ja Cloudis.

Arvud räägivad enda eest – üle 25% Google'i uuest koodist loob AI. Google on vaid üks neist ettevõtetest, kes tugineb AI algoritmidele, et täita keerukaid kodeerimisülesandeid. Stack Overflow 2024. aasta arendajate uuring näitas, et üle 75% arendajatest kasutab või plaanib kasutada AI tööriistu oma arendustöö abistamiseks. GitHubi hiljutine uuring näitas, et 92% USA arendajatest kasutab aktiivselt AI koodi genereerimise tööriistu. Selline suund muudab AI-st peamise teguri tarkvaraarenduse tulevikus, aidates kiirendada uuendusi ja pakkuda uusi lahendusi.

Kes parandab, kui algoritm pärib vea eelmiselt algoritmilt?

See tõstatab ka küsimusi võimalikest riskidest: kui AI jätkab kodeerimisülesannete võtmist üle, võib inimeste praktiline kogemus keerukate süsteemide arendamisel kahaneda. See võib tekitada probleeme, kui inimesed ei suuda parandada AI algoritmide loodud vigu, mis omakorda pärinevad teistest AI algoritmidest. See tsükkel võib tuua kaasa keerukate vigade tuvastamise raskusi, kui AI loodud koodid muutuvad järjest iseseisvamaks ja levinumaks.

AI abil loodud koodi osakaalu tõus on osa laiemast trendist, mille algus pärineb 2022. aastast, kui GitHub käivitas laialdaselt oma Copilot programmi. Sellest ajast peale on mitmed suured ettevõtted nagu Anthropic, Meta, Google ja OpenAI toonud turule AI-koodigeneratsiooni tööriistu. GitHub teatas hiljuti, et Copilot saab nüüd töötada ka koos Anthropic’u ja Google’i mudelitega, pakkudes arendajatele rohkem võimalusi AI jõu ärakasutamiseks.

Pichai lisas, et AI-ga seotud investeeringud pole mitte ainult vajalikud, vaid lausa hädavajalikud, et püsida tehnoloogia arengu esirinnas ja pakkuda uusi ja täiustatud lahendusi ka tulevikus.