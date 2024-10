Harrise ja Trumpi heitlus määrab ka meie majanduse kurssi

USA majandusel läheb praegu hästi, seega on ka mõistetav, et majanduskasv pole väga presidendikandidaatide debattide keskmes. Koroonajärgselt on majandus tagasi jõudnud tervisekriisi eelsele kasvutrendile ning kasv püsib prognooside kohaselt tugev ka lähiaastatel. Ka tööpuudus ei ole väga kõrge – veidi üle 4 protsendi, ent siiski on viimastel kuudel vähem töökohti loodud ja tööpuudus kasvanud ning tekkinud on mõningane ärevus tuleviku osas.

Sinikraed tööturule

Ärevus tööturul on ka põhjuseks, miks Föderaalreserv 50 baaspunktiga intressilangetust alustas. Lisaks on meeste tööpuudus suurem naiste omast, mis pikemas ajaloolises kontekstis on küllaltki pretsedenditu, kuna USAst on kadunud 70ndate aastate sinikraede töökohad. See on andnud Trumpile võimaluse lubada nende vanade heade aegade tagasitoomist.

Teine majanduse küsimärk on, kas tavalised ameeriklased on saanud osa aastate jooksul kestnud majanduskasvust ja suurenenud rikkusest ning millise partei valitsemisajal on elu olnud parem? Kui küsida retooriliselt, milliste vaadetega presidentide ajal on USA majandus olnud kõige õitsvam, siis võib vaadata demokraatide poole. SKT ja tööhõive määr on ajalooliselt kasvus olnud presidentide ajal nagu Biden, Carter, Clinton, Johnson. Kas see on õnnelik asjaolude kokkulangemine või täiendav argument Harrise valijatele, seda on raske öelda.

Täiendav surve riigi rahakotile