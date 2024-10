BlackRock kogub hoogu: maailma suurima fondi portfellis juba üle 400 000 bitcoin'i

Viimase kahe nädala jooksul on BlackRock oma portfelli lisanud veel 34 085 bitcoin'i väärtuses umbes 2,3 miljardit dollarit. See on tekitanud laineid nii investeerimisringkondades kui ka krüptokogukonnas.

BlackRocki bitcoin'i varade kiire kasv on seotud bitcoin'i ETFidega, mis on muutumas populaarseks paljude investorite hulgas, sealhulgas suurinvestorite, kes soovivad osaleda bitcoin'i turul ilma otseselt bitcoin'i omamata. ETFid võimaldavad kasu saada krüptovääringu hinnaliikumistest, vähendades samal ajal otsese hoidmisega seotud turvariske.

Samas on BlackRocki tohutu bitcoin'i positsioon tõstatanud küsimusi selle kohta, kuidas firma plaanib oma mõju krüptoturul kasutada. Mõned analüütikud spekuleerivad, et kui BlackRock soovib oma positsiooni veelgi tugevdada, võib ta kaaluda alternatiivse bitcoin'i versiooni toetamist, kirjutas U.Today. See võiks tähendada bitcoin'i plokiahelast «lahknemist» ehk hard fork'i, mis looks uue bitcoin'i variandi – sarnaselt läks 2017. aastal bitcoin cash'i loomisega, kus osa kogukonnast soovis bitcoin'i tehinguid kiiremini ja odavamalt töödelda.

Kuid BlackRock pole bitcoin'i suurimatel investoritel sugugi ainuvalitseja. Näiteks MicroStrategy, mille juht Michael Saylor on tuntud bitcoin'i entusiast, hoiab septembri lõpu seisuga 252 220 BTCd. Lisaks sellele on krüptoturul tugevad tegijad suuremahulised kaevandusettevõtted ja varased bitcoin'i kasutajad, kes esindavad laiemat, detsentraliseeritud kogukonda ning kelle eesmärk on bitcoin'i kui avatud ja detsentraliseeritud vara säilitamine.

Bitcoin kauples artikli kirjutamise ajal 72 643 dollari peal.