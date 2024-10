Iirimaa kutsus ELi vaatama üle kaubandussuhted Iisraeliga

Iiri peaministri sõnul on pea kogu Gaza sektori humanitaarabi koordineeriva agentuuri keelustamine häbiväärne. Sammu on hukka mõistnud ka mitu teist Euroopa riiki ja Iisraeli liitlane USA.

«Kõige olulisem samm, mida Euroopa Liit nüüd astuda saab, on vaadata üle kaubandussuhted,» ütles Harris ajakirjanikele enne kohtumist detsembris ametisse astuva Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja António Costaga.

«See, mida Iisrael ja Iisraeli knesset eile tegid, on põlastusväärne, skandaalne ja häbiväärne. Rohkem inimesi sureb, rohkem lapsi nälgib,» lausus ta.

Ta lisas, et UNRWA-le ei ole asendust ning et ta arutab Costaga, «kuidas Euroopa peab leidma nüüd moraalset julgust selles olukorras tegutseda».

«Iirimaa, Hispaania, Belgia, Sloveenia ja teised on kutsunud üles võtma ELi tasandil rohkem meetmeid. Ma arvan, et see oleks väga tõhus ja ma jätkan selle nimel töötamist,» ütles ta.