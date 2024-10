Tartu müüb 3 miljoni eurose alghinnaga Gildi tänava polikliiniku hoone

Tartu linnavalituse teatel ei ole linna jaoks Gildi tänava hoone pärast polikliiniku välja kolimist enam vajalik. Hoone on tänaseks ka amortiseerunud ja vajaks suuri investeeringuid. Sellest lähtuvalt on otsustatud südalinnas asuv maja müüa ja toetada sellega Rüütli tänava äärse piirkonna arengut.

Lisaks soovib linn müüa Aleksandri tänava 41/43 kinnistu koos hoonetega. Kinnistu suurus on 1721 rruutmeetrit ja sellel paikneb üks amortiseerunud hoone ning abihoone, mis on lubatud lammutada. Ajutiselt kasutas kinnistut MTÜ Karlova Selts ja hoovis asus Aleksandri avatud aed. Tänaseks on linnaaia kasutamiseks leping lõpetatud.