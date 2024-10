JUHTIDE UPUTUS Eestis tuleb ligi sada töötut juhti ühele vabale kohale

Töötukassas on registreerinud ennast 3922 juhti, kellele praegu oleks pakkuda vaid 93 juhi kohta. Võrdluseks: Töötukassas on registreeritud ka 5685 tööta oskustöölist, kellele on samas aga pakkuda 1161 vaba töökohta.

Murelikud peaksid olema ka kontoritöötajad. Töötukassas on registreerunud 2603 töö kaotanud kontoritöötajat, kellele on pakkuda 96 vaba töökohta. Seega tuleb ühe vaba töökoha kohta 27 töö kaotanud inimest.

Kuigi need näitajad on esmapilgul hirmutavad, ütles Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool, et oktoober on seni pakkunud pigem positiivse üllatuse. «Täna on registreeritud töötuid umbes 47 200 ja töötuse määr 6,8 protsenti ning kuuga pole töötus kasvanud, mis on pigem üllatav,» ütles ta.

Kool lisas, et kui seni oli tänavune aasta täpselt eelmise aasta koopia ja töötuse määr liikus täpselt eelmise aasta rütmis, siis nüüd on toimunud nihe. «Lisaks tasub vaadata varasemate aastate statistikat – selle põhjal võis prognoosida, et töötus hakkab kasvama, lähiajaloost on tuua vaid üksikuid näiteid, kus töötus ei ole oktoobris kasvanud,» lisas nõunik.

Praegu on Eestis registreeritud töötuid vähem kui oli eelmisel ja ka üle-eelmisel aastal. Eelmise aastaga võrreldes on praegu töötuid umbes 2300 võrra vähem ja 2022. aastaga võrreldes on töötuid praegu 500 võrra vähem.

Tööturg on majanduslangusele vastu pidanud