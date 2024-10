TikToki asutajast sai Hiina rikkaim mees

Yimingi vara väärtus on nüüd 49,3 miljardit dollarit (45,7 miljardit eurot). Viimase aastaga on tema varandus kasvanud 43 protsendi võrra, kirjutab Briti rahvusringhäälingu BBC uudisteportaal.

Yimingil (41) on TikToki omanikfirmas umbes 20-protsendiline osalus. Videojagamisplatvormist TikTok on saanud üks populaarsemaid sotsiaalmeediarakendusi maailmas, hoolimata sellest, et mõnes riigis ollakse mures selle sidemete pärast Hiina riigiga. Probleem seisneb eelkõige andmete turvalisuses, mida Hiina kommunistik partei saab luureinfona ära kasutada.