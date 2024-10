Kinnisvarafirmade liit: turu põhi on läbitud, oodata on uute korterite defitsiiti

EKFL koos LHV Pangaga korraldab 30. oktoobril konverentsi «Mis saab edasi?», kus asjatundjad annavad ülevaate hetkeseisust ja lähituleviku trendidest kinnisvarasektoris. «Eelmise konverentsi eel, mai algul, mil euribori tase oli 3,8 protsendi juures, ennustasin, et 2025. aasta suveks on see 2,5 protsendi kandis. Selles suunas liigumegi, täna juba alla 2,9 protsendi,» märkis Rüütel pressiteates.

Elupindade sektoris on Rüütli sõnul tekkinud poole aasta jooksul stabiilsus, samas ei ole midagi head oodata uuel aastal tõusvate maksude mõju silmas pidades. Leevendust peaks tooma laenuintresside jätkuv langus.

«Prognoosida võib isegi uute korterite mõningast defitsiiti, sest paljud arendajad on tõmmanud pidurit ja pannud jätkuvalt objekte ootele. Eriti väiksemate arendajate jaoks teeb olukorra keerukamaks asjaolu, et odavamale rahale ligipääsemiseks tuleb hakatuseks mängu panna arvestatav hulk kallimat kapitali. Paraku ei parane olukord enne laenude odavnemist,» tõdes ta.

Hinna suhtes läbirääkimiste ruum nii uusarenduste kui järelturu korterite puhul on Rüütli sõnul reaalsus. Müüjad näitavad paindlikkust mitmel erineval viisil, küll tasuta parkimiskohtade, köögimööbli ja -seadmete ja muu boonuse näol.

«Uusarenduste ja vanemate, eriti kehvemas korras korterite hindade vahed on poole aastaga oluliselt suurenenud, see on ka mõistuspärane. Võrreldes näiteks Tallinna 2-toaliste korterite hinnastatistikat kolmanda kvartali tehingute baasil on vahe 43 protsenti – vanas majas oli keskmine ruutmeetri hind 2421 eurot ja uues 4239 eurot. Veel maikuus oli see vahe ligi 33 protsenti,» tõi ta välja.

Vanemate magalakorterite hinnad reageerivad Rüütli sõnul alati kõige kiiremini, seal hakkab ka turg kõige kiiremini tõusma. Uusarenduste osas lähevad hästi müügiks ligi 3500 eurose ruutmeetrihinnaga eluruumid Harjumaal. Keerulisem on olukord aga niinimetatud luksuskinnisvaraga, mille turg on õhuke. Mõningaks erandiks on Kalamaja ja Rotermanni ning mereäärne piirkond, kus ka kallima otsa kinnisvara kiiremini kaubaks läheb.