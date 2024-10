Galerii Puhastusseadmete tootja Kärcher avab Tallinna lähedal uue esinduse

«Seoses töömahu kasvuga tekkis vajadus suuremate ruumide järele. Uus hoolduskeskus Tänassilmas annab võimaluse hooldada ning remontida ka näiteks suuremaid tänavakoristusmasinaid, kuna lisaks avaramale ruumile on sinna ka väga hea ligipääs. Ühtlasi saame uues teeninduskeskuses pakkuda professionaalsete puhastusmasinate rendi täisteenust ning värskelt avatud kauplusest leiab kõik enamlevinud kulutarvikud Kärcher puhastusmasinatele,» sõnas Kärcheri tegevjuht Margus Leok.

Ettevõtjate on oluline liiklussõlmede lähedus. «Valisime oma uueks asukohaks Tänassilma Äripargi just selle hea logistilise asukoha tõttu. Tänassilma näol on tegemist on kiiresti areneva piirkonnaga Tallinna külje all, kuhu kolib järjest rohkem suuri ettevõtteid. Naabruses on oma koha juba leidnud näiteks Fazer, Rimi Logistikakeskus, DSV, City Motors, Škoda Laagri, Itella, Bauhof ja paljud teised. Usume, et uued ruumid annavad võimaluse meie praeguseid ja tulevasi kliente veelgi paremini teenindada,» ütles Leok.

Tänassilma Äriparki haldab kinnisvaraarendaja Restate, kelle esindaja sõnul on nad olid üürinike suhtes paindlikud. «Ehitusjärgus hoones said tulevased üürnikud ruumi planeeringut ja suurust muuta ning seda võimalust on kasutanud neljandik tänastest üürnikest. Seetõttu kujunes hoone reaalne pindade hulk arvuliselt väiksemaks kui algselt plaanitud,» sõnas Restate'i kinnisvaraarenduse projektijuht Alexey Yavnashan.

Tänassilma Äripark asub Laagris, Tallinna piirist umbes viieminutise autosõidu kaugusel. Äripargi väärtus on pea 150 miljonit eurot. 35 hektaril on 16 kinnistut arenduspotentsiaaliga rohkem kui 200 000 m2. Uued hooned on kõik kavandatud BREEAM sertifikaatidega ning neil on A-klassi energiamärgis ja päikesepaneelid. Rohelise Maja arendaja on Restate, ehitab Eventus Ehitus. Hoone on projekteerinud arhitektuuribüroo Arhgild.