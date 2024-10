LAENUPORTFELLIDE VÕRDLUS Eesti eluasemete hinnad ületavad mäekõrguselt lätlaste oma

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes kodulaenude turu kasv tuntav kõigis kolmes Balti riigis. «Kevadsuvisel perioodil toimus selge tõus ning kõigi kolme turu aktiivsus jõudis uuele tasemel. Siiski olid teine ja kolmas kvartal omavahel suhteliselt sarnased ehk turg on sellel uuel tasemel nüüd mõnda aega stabiilne püsinud,» kommenteeris Bigbanki juht ja lisas, et võrreldes eelnenud kvartaliga kasvas nii laenutaotluste kui -lepingute arv enim Leedus.

Pechter tõi veel esile, et septembriga lõppenud kvartalis oli kolme riigi võrdluses suurim keskmine laenusumma Eestis - 144 483 eurot. Leedukad jäid sellele alla ligikaudu veerandi võrra ning keskmine Lätis välja antud kodulaen oli Eesti omaga võrreldes üle kahe korra väiksem.

«Kuna samal ajal on Läti laenude puhul väiksem ka omafinantseeringu osakaal, siis võib kodulaenude statistikast järeldada, et Lätis on elukondliku kinnisvara hinnad Eestiga võrreldes tuntavalt madalamad,» selgitas Pechter ning lisas, et lõunanaabrite pealinnas Riias domineerivad endiselt tehingud hinnalt odavamate järelturu korteritega ning uusarenduste populaarsuse kasv seisab tõenäoliselt alles ees.

Jonna Pechteri sõnul on lõunanaabrite kodulaenuturgude üldine kiirem kasvutempo igati ootuspärane. «Igatahes saame öelda, et eelmise aasta vaikusaeg on nüüdseks möödas. Eesti kodulaenude turu kogumaht ühe elaniku kohta on siiani naabritest selgelt suurem, mistõttu ei ole põhjust imestada, kui Lätis ja ka Leedus nii keskmise laenumahu kui lepingute arvu näitajad lähiajal meie omadest kiiremini kasvavad,» kommenteeris Pechter.