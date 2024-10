Millised on eestlaste suuremad pensionihirmud?

Pensioniks kogumine aitab pensionieas rahulikuma südamega keskenduda sellele, mis on elus päriselt oluline ja silma särama paneb – olgu selleks aja veetmine lähedastega või hoopis tegelemine hobidega. Lõpuks on tähtis see, milliseks kujundame enda elu meile antud aastate sees ja rahal on unistuste täitmisel oma roll. Järjepidevad sissemaksed II pensionisambasse on üks tõhusamaid viise justkui märkamatult väärikaks vanaduspõlveks puhvrit kasvatada.

Seda enam, et pensioniikka jõudes on mitu võimalust, kuidas planeerida II samba väljamakseid selliselt, et neid tulumaksuga ei maksustata. Nendeks variantideks on oodatavat eluiga arvestav fondipensioni leping või eluaegne pensionileping kindlustusseltsiga. Kui pensioniikka jõudnud inimene valib aga lühema pensioni saamise ajavahemiku või ühekordsed väljamaksed, tuleb väljamaksetelt tasuda 10% tulumaksu.

Pensioniks kogumine on pikk protsess, kuid aeg on investori suurim sõber. Mida varem alustada, seda rohkem on investeeritud varal aega sinu heaks kasvada. Majandus on tsükliline ja ükski investor pole majandust räsivate kriiside eest kaitstud. See tähendab, et ka pensionifondide tootlus on kord väga hea, siis jälle tagasihoidlikum. Oluline on tulla võitjana välja pikas plaanis. Teise samba pensionifondide pikaajalised tulemused on aastate jooksul investeerimispiirangute leevenedes oluliselt paranenud. Seejuures on siiski oluline rõhutada, et mineviku tootlus ei garanteeri sarnast tootlust tulevikus.