LHV pakub allutatud võlakirju

Tegemist on 2023. aastal kinnitatud võlakirjaprogrammi raames korraldatava teise emissiooniga mahus kuni 20 miljonit eurot. Sama programmi raames on juba emiteeritud 35 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju ning kokku on võlakirjaprogrammi alusel võimalik kaasata kuni 200 miljonit eurot, teatas LHV.