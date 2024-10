Eestil läheb Leedust kehvemini intressimäärade tõttu

Ühe võimaliku põhjusena tuuakse Leedu lähedust Poolale, kellest on saanud kõige kiiremini kasvav majandus Euroopas, aga Eesti suurematel ekspordipartneritel Soomel ja Rootsil ei lähe praegu hästi.



«Poola on üks meie peamisi ekspordipartnereid ja Poola majandusel läheb palju paremini kui Soome või Rootsi majandusel,» ütles ka SEB Leedu üksuse peaanalüütik Tadas Povilauskas rahvusringhäälingule ERR. 20 aastat tagasi ehk ajal, mil Poola astus Euroopa Liitu, oli Poola sisemajanduse kogutoodang elaniku kohta 48 protsenti Euroopa Liidu keskmisest, praeguseks on see jõudnud 82 protsendini ehk kõrgemale kui Kreekas ja Portugalis. Tööpuudus, mis toona ulatus 20 protsendini, on langenud viiele protsendile.



Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina tõdes toiduainetööstuse liidu 10. koostöökonverentsil, et Eesti majanduse üldine kindlustunne on sarnane Soome omaga. Isegi kui me näeme mõningaid näitajaid, mis paranevad, siis kindlustunne on erakordselt madal. «Võrreldes teiste Balti riikidega, kus kindlustunne paraneb, elame nagu teises maailmas,» tõdes Mertsina.



Povilauskase Eesti kolleeg, SEB Eesti majandusanalüütik Mihkel Nestor aga väidab, et peapõhjus, miks Leedul paremini läheb, on hoopis kiiresti kerkinud intressimäärad.



«Eesti majanduse käekäik on viimastel kvartalitel olnud selgelt vilets,» nendib Nestor. «Eriti mõruks teeb eestlaste meeleolu asjaolu, et nii mõnelgi meie lähinaabril on läinud palju paremini. Ennekõike armastatakse meid kõrvutada Leeduga, kus õiget majanduslangust pole olnudki.»

Üllatav põhjus