Nasdaq ja S&P 500 lõpetasid päeva plussis: investoreid ootab ees sündmusterohke nädal

Nädalavahetusel toimunud Iisraeli õhurünnak Iraani pihta, mis ei sihtinud nafta- ega tuumarajatisi, leevendas kartusi tarnehäirete võimaliku mõju üle. Selle tulemusena langesid naftafutuurid, koos Brenti nafta hinnaga, 6% võrra. Naftahinna langus tõstis turuosaliste kindlustunnet, andes julgust panustada rohkem aktsiatesse, eriti tsükliliste sektorite ettevõtetesse. «Riskitunnetus on täna paranenud,» märkis Horizon Investments’i analüütik Mike Dickson, viidates naftahinna languse soodsale mõjule aktsiaturgudele.

Oodatakse tehnoloogiahiidude tulemusi

Käesoleval nädalal on fookuses tehnoloogiahiiglased, sest viis «Magnificent Seven» suurfirmat — Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon ja Apple — avaldavad oma kolmanda kvartali tulemused. Ootus on suur, sest just nende firmade kasvunäitajad määravad paljuski Nasdaq' liitindeksi edasise liikumissuuna. Apple’i ja Alphabeti aktsiad kasvasid täna kumbki umbes 0.9%, tuues optimismi tehnoloogiasektorisse.