Apple Intelligence: kauaoodatud uuendus on nüüd iPhone’is kättesaadav

Apple Intelligence pakub kasutajatele tööriistu, mis suudavad parandada või ümber sõnastada teksti, eemaldada objekte piltidelt ning koostada teadete kokkuvõtteid. Siri on saanud uue välimuse ning suudab nüüd vastata Apple’i toodete kohta esitatud küsimustele loomulikuma kõnega. Praegune Siri uuendus ei võimalda veel rakendustesiseselt toiminguid teha – see funktsioon on oodata järgmises uuenduses.