USA serverid jõuavad India kaudu Venemaale – keerukas tarneahel paljastab sanktsioonide nõrkused

Bloombergi andmetel tarnis Shreya Life Sciences tänavu aprillist augustini Venemaale 1111 Dell PowerEdge XE9680 serverit, mille väärtus ulatub umbes 300 miljoni dollarini. See ulatuslik tehnoloogiaeksport tõstatab küsimusi Lääne sanktsioonide tõhususe kohta.

Serverite puhul on tegemist USAs baseeruva Dell Technologies’i toodetega. Dell on kohustatud järgima USA ekspordipiiranguid, eriti seoses tundliku tehnoloogiaga, millel on võimalik sõjatööstuslik kasutus. Kuigi Dell lõpetas oma toodete müügi ja teenindamise Venemaal 2022. aasta veebruaris, jõudsid need serverid Shreya vahendusel siiski Venemaale.

Juhtum heidab valgust keerulistele tarneahelatele, mille kaudu liiguvad tehnoloogiatooted Venemaale läbi mitmete vahendajate vaatamata Lääne kehtestatud piirangutele. Shreya tellis need serverid Malaisiast, kust need toimetati Indiasse Delli kohaliku üksuse (Dell International Services India Private Ltd) ja Singapuri üksuse (Dell Global BV) kaudu.

Dell võib koostöö partneriga lõpetada

Dell rõhutas Bloombergile vastates, et kõik edasimüüjad ja partnerid peavad järgima rahvusvahelisi seadusi ning et ettevõte investeerib pidevalt meetmetesse, et ennetada toodete kõrvalekaldeid sanktsioonide nõuetest. Dell lisas, et kui partner ei järgi neid nõudeid, lõpetab firma temaga koostöö viivitamatult.

India on tõusnud Hiina järel suuruselt teiseks Venemaale piiratud tehnoloogiat tarnivaks riigiks, mis valmistab Läänele muret. USA ja ELi ametnikud on viimasel ajal korduvalt külastanud Indiat, püüdes riiki veenda piirama selliste kaupade liikumist, kuid konkreetseid tulemusi pole see toonud. Näiteks USA asefinantsminister Wally Adeyemo hoiatas, et India ettevõtted, kes osalevad Venemaa sõjatööstuse varustamises, võivad ise sattuda sanktsioonide alla.

India ettevõte on Vene pangale võlgu

Shreya Life Sciences’il on tugevad sidemed Venemaa turuga, kus nende peamine rahastaja on riiklik Promsvyazbank. Ettevõte on Promsvyazbankile võlgu 7,6 miljardit ruupiat (umbes 92 miljonit dollarit), mis ulatub tagasi 2011. aastasse, kui pank andis 86 miljonit dollarit laenu Moskva üksuse toetamiseks. Promsvyazbanki juht Peter Fradkov, endise Vene välisluure juhi poeg, on samuti sanktsioonide all, nagu ka pank ise.

Lisaks on Shreya Life Sciences tarninud Venemaale farmatseutilisi tooteid väärtuses 22 miljonit dollarit aastatel 2022–2024. Tehnoloogiaekspordi kõrval jääb see summa siiski väiksemaks, mis võib viidata sellele, et ettevõte otsib uusi tuluallikaid Venemaa turul.