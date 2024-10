UURING Kellel on selgemad finantseesmärgid – meestel või naistel?

Kuigi säästmine ja võlgade tasumine on üldiselt peamised prioriteedid, ilmnevad meeste ja naiste vahel mitmed märkimisväärsed erinevused, mis viitavad vajadusele pakkuda personaalsemaid finantsteenuseid, teatas IPF Digital.

Uuringust selgus, et säästmine hädaolukordadeks on 39,7 protsendi eestimaalaste jaoks üks olulisemaid finantseesmärke. Eriti paistab see silma naiste seas, kus 44,4 protsenti peab seda oluliseks, võrreldes 35 protsendiga meestest. Samuti keskenduvad naised rohkem võlgade tasumisele, mis viitab erinevusele rahaliste kohustuste haldamisel ja prioriteetide seadmises.

«Meie uuring näitab, et eestlaste finantseesmärgid on mitmekesised ja peegeldavad igapäevaelu vajadusi. Naiste ja meeste prioriteedid on selgelt erinevad. Näiteks on naised rohkem keskendunud säästmisele nii hädaolukordadeks kui ka suuremateks vältimatuteks ostudeks ning võlgade tasumisele, samal ajal kui mehed on rohkem motiveeritud ettevõtluse arendamisel,» kommenteeris IPF Digital AS-i Eesti maajuht Kristi Saaremets.

Uuringust ilmnes ka, et pensioniks investeerimine on meeste jaoks veidi olulisem kui naistele. Samuti paistavad mehed rohkem silma ettevõtlusplaanide osas – 10,6 protsenti meestest plaanib järgmise aasta jooksul alustada või laiendada äritegevust, võrreldes 7,3 protsendiga naistest, kes plaanivad sama.

Naiste seas on luksuslikud ostud populaarsemad: 33,2 protsenti naistest kavatseb säästa unistuste ostude, näiteks reisi või luksuseseme jaoks, samal ajal kui meeste seas on see näitaja 24,9 protsenti. Samas on 14,1 protsenti meestest tunnistanud, et neil puuduvad konkreetsed finantseesmärgid, võrreldes vaid 5,7 protsendiga naistest, mis viitab naiste konkreetsusele oma finantsplaanides.