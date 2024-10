Poola börsifirma Eesti haru juht: maksutõusud autoturgu oluliselt ei mõjuta

Ettevõtte juhi sõnul näitab statistika, et uute sõidukite arv Eestis ei kahane, vaid kasvab järjepidevalt ning varuosade müük tuleb sellele alati järele. Varuosade turg Eestis kasvab stabiilselt ca 5 protsenti aastas.

«Ma ei näe, et ka maksutõusud, näiteks automaks, mõjutaks kohalikku autoturgu olulisel määral,» sõnas Inter Cars Eesti OÜ tegevjuht Vadim Škatov. «Isegi kui mõningane langus autode müügis järgmisel aastal ilmneb, siis usun, et olukord stabiliseerub aasta jooksul ning inimesed harjuvad uute oludega. Auto ostul ei oma mõne tuhande eurone lisakulu ilmselt määravat tähtsust ja selle tõttu ei jäeta autot ostmata.»

Inter Cars on kümne tegutsemisaasta jooksul Eesti varuosade turul oma haaret jõudsalt laiendanud, kokku on avatud üheksa müügiesindust, sh Tallinnas, Tartus, Narvas, Jõhvis, Pärnus, Rakveres, Paides ja Jüris.

«Kui seni tarnisime varuosi Eestisse Lätis asuvast kesklaost, siis tänaseks on müügimahud Eestis kasvanud selliseks, et kohaliku lao rajamine tasub end igal juhul ära,» kinnitas Škatov, kes loodab, et siinsel turul annab kohalik kaubavaru olulise konkurentsieelise, sest lühem tarneaeg muudab ka nende tööstus- ja remondiettevõtete tegutsemise kiiremaks ja efektiivsemaks, kes varuosi ostavad.