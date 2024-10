Rheinmetall alustas Ukrainas Lynxi soomusmasinate tootmist

Papperger tõi intervjuus välja, et Rheinmetalli teine tehas Ukrainas on peaaegu valmis ning plaanid veel kahe täiendava rajatise ehitamiseks, mis keskenduksid laskemoona ja raketikütuse tootmisele, on kaugele arenenud. «Asjad edenevad. Esimene tehas on juba valmis, teine on teel. Nüüd on meie ülesanne seda tööd kiirendada, sest meil ei ole palju aega raisata,» vahendas Kyiv Post tema sõnu.

Rheinmetall ja Ukraina valitsus sõlmisid koostööleppe juunis Berliinis toimunud Ukraina taastamiskonverentsil, milles lepiti kokku Lynxi tootmise alustamises Ukrainas. Pappergeri kinnitusel on ettevõte täielikult pühendunud Ukraina kaitsevõime tugevdamisele ning varustuse tootmise ja hooldamise võimaldamisele riigis.

Papperger jagas ka plaane, mille hulka kuulub Ukrainas õhutõrjesüsteemide tootmine, mis võimaldaks Ukrainal end tõhusamalt kaitsta õhu- ja raketirünnakute vastu. «Mul on hea meel näha, kuidas vanad nõukogudeaegsed rajatised muudetakse kaasaegseteks tootmisüksusteks. Need uued tehased on kvaliteedilt võrreldavad, kui mitte paremad, kui mis tahes Läänes saadaval olevad tootmisüksused,» sõnas ta.

Papperger rõhutas, et Rheinmetall viib läbi põhjaliku koolitusprogrammi Ukraina töötajatele, et nad oleksid valmis kõrgtasemel tootmiseks. «Saksamaa ja Ukraina vahel on mõnikord bürokraatlikke takistusi, kuid koostöö lõpptulemus on toimiv,» lisas ta.

Rheinmetalli Lynx KF41, mida peetakse ettevõtte lahingumasinate lipulaevaks, kaalub 50 tonni ja selle jõuallikaks on 1140-hobujõuline diiselmootor, mis võimaldab saavutada kiirust kuni 70 km/h. KF41 on konstrueeritud pakkuma kaitset mitmesuguste rünnakute eest tänu kahekordsele ballistilisele teraskattele ja modulaarsele soomusele, mis kaitseb kineetiliste relvade, RPG-de ja lõhkekehade eest.

Masin on modulaarne ja seda saab konfigureerida erinevateks ülesanneteks, alates luurest ja meditsiinilisest evakuatsioonist kuni juhtimissõidukina kasutamiseni. Peamine relvastus sisaldab 30 mm või 35 mm automaatkahurit ning soovi korral tankitõrjerakette, mis teevad Lynxist tõhusa ja mitmekülgse lahingumasina.