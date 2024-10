Nafta ja diislikütuse hinnad kukkusid järsult

Alexela energiamüügi valdkonna juht Tarmo Kärsna sõnul spekuleeriti Iisraeli vasturünnaku osas palju, kardeti rünnakuid Iraani energiatööstusele. «Nelja kuni viie protsendi suurune hinnatõus on sellistes oludes tavapärane. Viimase kahe aasta trend näitab, et sellistel sündmustel on hindadele lühiajaline mõju ja suurema mõjuga on siiski riikide majanduse väljavaated,» arvas Kärsna.

Hinnad Eesti tanklates on tema sõnul iganädalases liikumises ja kui maailmaturuhind praegusel tasemel stabiliseerub, siis jõuab see tanklatesse tavaliselt nädala jooksul. «Positiivne on, et turgudel on lõppenud spekulatiivsed tehingud, mis panustasid hindade tõusule,» märkis Kärsna. «Tuleviku osas kandvaid ennustusi teha ei saa, kuid tavapäraselt mõjutab sügisel väljavaateid see, milliseks kujuneb eesootav talv ja nõudlus kütteperioodil.»