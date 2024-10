Netflix võib puksida Tesla seitsme vapra seast välja

Tesla ülehinnatus paistab silma seitsme vapra seas. Ettevõtte oodatava kasumi põhine aktsiahinna ja kasumi suhe on ligi 73.

Reede pärastlõunal oli Teslat analüüsinud analüütikutest andnud aktsiale ostusoovituse vaid veidi enam kui 40 protsenti analüütikuid, selgub Bloombergi andmetest. Tesla oli seitsme vapra seas analüütikute poolt vähimsoositud aktsia.

Tesla kohta võib hakata noolima Netflix.

Wealth Enchancementi grupi analüütik Ayako Yoshioka ütles, et Netflixil on parim võimalus. Kunagised FAANGi aktsiad, mis olid seitsme vapra eelkäijad, teevad kõigi aegade hinnatippe, kuna tulemused on tugevad ja prognoosid korralikud.

Aasta algusest on Netflixi aktsia kallinenud 55 protsenti, jäädes seitsmest vaprast maha vaid Nvidiast ja Metast.

Jesus Alvarada-Martinez Portfolio Wealth Advisorsist ütles, et seitsme vapra seas olek tähendab eelkõige suurt vaba rahavoogu. Netflix sobiks sellesse seltskonda.

«Netflixi vaba rahavoog on olnud võimas,» rääkis ta. «Silmapaistvad tulemused, vaba rahavoog ja tellijate numbrid.»

Voogedastusettevõtte vaba rahavoog on aina kasvanud alates pandeemiast. Kolmandas kvartalis ulatus vaba rahavoog 2,19 miljardi dollarini, aasta tagasi oli see 1,89 miljardit dollarit. Kogu 2023. aasta vaba rahavoog ulatus 6,93 miljardi dollarini. 2022. aastal oli see vaid 1,62 miljardit dollarit.

Bank of America analüütik Jessica Reif Ehrlich prognoosis, et 2025. aastal kasvab vaba rahavoog 8,9 miljardi dollarini ja 2026. aastal 11,16 miljardi dollarini. Ta näeb just vaba rahavoo kasvus aktsiat liikuma panevat jõudu.

Analüütikud on Netflixi suhtes väga optimistlikud. 87 protsenti on andnud aktsiale ostusoovituse, vaid kolm protsenti soovitab osakut müüa.