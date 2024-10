OTSAS Kortermajade renoveerimiseks planeeritud miljonid lõppesid tundidega

Eesti Omanike Keskliit taunis aga teravalt toetuste taotlemise protsessi. «Viimase kahekümne aasta jooksul on Eesti koostöös Euroopa Liiduga panustanud korterelamute arengusse ligi kaks miljardit eurot. Praeguseks on Eestis riigi ja Euroopa Liidu «kes ees, see mees» renoveerimistoetuste abil korrastatud ligi 1600 kortermaja. Eesti Omanike Keskliit on mitmel korral juhtinud tähelepanu asjaolule, et kiiruse peale toetuse jagamine, kus toetamisel pole otsustav koduomanike vajadus, vaid murdosa sekundid, ei ole eetiline. Nii tõrjutakse kõrvale need koduomanikud, kes on majanduslikult nõrgimas seisukorras,», teatas keskliit oma pöördumises.