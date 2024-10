«Keegi ei ütle, et Türgis või Indias Venemaa toorainest rafineeritud naftatooteid ei saa Euroopasse tuua. Keegi ei protesti, ja nende roll ainult kasvab,» ütles Ungari suurima naftagrupi Mol juht György Bacsa.

Budapesti on kritiseeritud, sest ta on jätkanud Venemaa energia importi pärast Ukrainasse sissetungi. Moli sidemed Venemaaga on suurema tähelepanu all pärast seda, kui Hispaania vetostas Ungari konsortsiumi pakkumise rongide tootjale Talgo. Nagu kirjutab Financial Times, keelas Hispaania tehingu, sest kartis, et Ungari võiks häirida elutähtsate osade eksporti Ukrainasse.

Bacsa kritiseeris Hispaaniat ja Brüsselit, et nad ei ole suutnud tagada energiaalternatiive, ja tõi välja, et sanktsioonide eesmärk peaks olema sõja lõpetamine, mitte Euroopa riikide nõrgestamine. Ta kaitses Orbáni valitsust, rõhutades, et Ungari ei ole Moskvast sõltuv ning et Budapest on aidanud Molil Venemaa omanikud välja osta.

Samuti tuuakse esile, et Türgi on suurendanud Venemaa toornafta importi ja ekspordib rafineeritud tooteid läände, samas kui Moli rafineerimistehased on rajatud Venemaa toorainete töötlemiseks, muutes teiste tootjate toorainete importimise keeruliseks ja kalliks. Bacsa märkis, et Horvaatia torujuhtme operaator Janaf kasutab oma ainulaadset positsiooni, et tõsta hindu.