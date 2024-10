Ida-Virumaal hakatakse tootma vinüülplaate

Jõhvis on kavas toota vaid vinüülplaate. Ümbriste jaoks trükikoda Jõhvi tehasesse ei tule ja see teenus ostetakse sisse.

Jõhvis on kavas hakata tootma nii Eesti kui välisartistide muusikaga plaate. «Võime toota igasse maailma otsa, see ei küsi aadressi,» lausus Kibur, lisades, et ettevõte võtab juba praegu tellimusi vastu.

Vinüülplaat on Kiburi sõnul üle elanud kõikvõimalikud tehnoloogilised saavutused heli salvestamisel. «Kui mõni muusik tänapäeval albumi välja annab ja kellelgi on tahtmine see sõbrale kinkida, siis muul moel kui vinüülplaadina polegi seda füüsilisel kujul eriti võimalik teha. USB-pulka on nadi kinkida ja Spotify linki ka ei kingi. Vinüülid on tõusuteel.»

Kiburi sõnul ei tähenda vinüülplaatide tootmine plastjäätmete suurendamist. "Tänapäeval on tehnoloogiliselt olemas juba ökoplast," ütles ta, lisades, et vinüülplaadid on sõna otseses mõttes kauamängivad, sest ka aastakümneid tagasi pressitud plaadid töötavad tänini. "Meediumina on vinüülplaat kindlasti üks paremini ajale vastu pidanud tehnoloogiaid. Lisaks on võimalik töödelda vanad plaadid uuteks plaatideks."

Vinüülplaatide müük tõusis suurtesse kõrgustesse koroonapiirangute aastatel. «Siis tekkis nii suur nõudlus, et ei jõutud nii palju tootagi,» ütles ta märkides, et nüüd on see stabiliseerunud ja pikemas vaates ei ole põhjust karta nõudluse kadumist.

«Vinüülide maailm on selline huvitav asi: kui sellest kellegagi räägid, siis tekib väga paljudel eriline ja soe tunne. Kõigil on mingi isiklik tore kogemus nendega ja see tekitab positiivse meeleolu,» lisas ta.