Suur netipakettide hinnavõrdlus: sarnaste pakettide hinnad võivad erineda kuni kaks korda

Püsiühenduse ehk valguskaabliga interneti hinnad on sarnased

Kõigi kolme suurema mobiilioperaatori püsiühenduste tavahinnad jäävad sarnasesse suurusjärku, kuid tarbija peaks arvestama, et kuna kaabliga internet on püsivam, kiirem ja stabiilsem, on selle hind mobiilse internetiga võrreldes kallim.

Püsiühenduse pakettide hinnad sõltuvad kõigi kolme teenusepakkuja puhul alla- ja üleslaadimise kiiruste poolest. Kuna kõikide pakettide kiirused on veidi erinevad, jagame lahendused väikese, keskmise, suure ja väga suure kiirusega pakettideks.

Vaatame esmalt väiksemaid pakette, mille kiirus jääb 50 Mbit/s piiresse. Tegemist on pakettidega, mis sobivad 1-2 tavakasutajale, kes soovivad sotsiaalmeedias skrollida, Netflixi vaadata ja e-kirju lugeda. Selliseid pakette on turul neli: Elisa pakub kahte lahendust kiirustega 15 ja 50 Mbit/s ning hindadega vastavalt 17,99 ja 21,99 eurot kuus. Telia pakub ühte lahendust, samuti kiirusega 20Mbit/s, kuid veidi soodsamalt - 19 euro eest kuus. Tele2-s on sama 50Mbit/s kiirusega pakett.

Keskmised kiirused

Keskmised paketid sobivad hästi väiksematele peredele, kattes kõik igapäevased netivajadused – noored saavad rahulikult arvutimänge mängida ning vanemad kodus tööd teha. Selliste pakettide kiirused on kuni 150 Mbit/s. Telia keskmiste pakettide seas on 100 Mbit/s kiirusega lahendus, mille hind on 27,45 eurot. Elisa ja Tele2 pakuvad aga mõlemad 150 Mbit/s kiirusega pakette, esimene 27,99 euro eest kuus ning teine 25 euro eest kuus.

Suured kiirused