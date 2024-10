Kortermaja lugu: kuidas käis maja küttesüsteemi vahetamine?

Utilitase kaugkütte äriarendusjuhi Dabrel Pritsi sõnul tulekski kaugküttest huvitatud ühistul esmajärjekorras välja selgitada, kas hoones on tsentraalne küttesüsteem või mitte. Kui tsentraalset lahendust pole, tuleb tellida küttesüsteemi ehitusprojekt. «Kui aga sarnaselt Hõbeda/Vase tänava kortermajaga on süsteem juba varasemast olemas, tuleks üle vaadata, mis on selle võimsus, kui palju soojust majas aastas tarbitakse ja kas hoonel on soojussõlm,» ütles Prits.

Maja liitumise võimalikkuse määrab suuresti hoone asukoht ehk see, kui lähedal on kaugküttetorustik. «Samas kaugküttevõrku arendatakse pidevalt – mullu liitus Utilitase teenusega 133 hoonet ning üle Eesti rajati uusi kaugküttetorustike kokku üle 10 kilomeetri ulatuses. Vaatame iga pöördumise korral üle, kas läheduses asub veel hooneid, mis sooviksid kaugküttega liituda,» selgitas Prits. Ta lisas, et mida rohkem on kaugküttega liitunud hooneid piirkonnas, seda soodsam on teenus kõikide tarbijate jaoks.

Huvi kaugküttega liitumise vastu kasvab

«Näeme, et huvi kaugküttega liitumise vastu on kasvutrendis. Kui 2020. aastal ühines Utilitase kaugküttesüsteemiga 82 hoonet, siis 2022. aastal oli selliste majade arv Eestis juba 163 ja 2023. aastal 133,» rääkis Prits. Tema sõnul on kaugkütte eeliseks kulude kokkuhoiu kõrval ka keskkonnasäästlikkus. «Oleme aastate jooksul panustanud märkimisväärselt fossiilsete kütuste kasutamise vähendamisse,» märkis Prits. Ta sõnas, et lisaks keskkonnasõbralikkusele annab taastuvenergial põhinev kaugküte majale kõrgema energiaklassi, tõstes seeläbi kinnisvara väärtust.