TORMILINE SEPTEMBER Inimesed tormasid laenu võtma

Teiselt poolt on tema sõnul läbi saanud ka tööstusettevõtete ligi kaks aastat ja logistikaettevõtete ligi kolm aastat kestnud laenuportfelli vähenemine. «Kokkuvõttes on laenukasv majandussektorite võrdluses mõnevõrra ühtlustunud. Kõige kiirema laenukasvuga sektoriks on taas kerkinud kinnisvara- ja ehitussektor,» tõi ta välja.

Raudsaar möönis, et Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenukasv on üks euroala hoogsamaid. Sealjuures oli Eesti oma laenukasvu kiirusega veel augustis esimene kolme seas nii majapidamiste kui ka ettevõtete sektoris. «Eesti suhteliselt tempokas laenukasv näitab, et vaatamata nõrgale majanduskeskkonnale pole investeeringute osakaal majanduses märkimisväärselt vähenenud ja ligipääs pangalaenudele on jäänud heaks. Ehkki laenude kättesaadavusega Eestis suuri probleeme pole, paneb meie ettevõtted välismaiste konkurentidega võrreldes raskemasse olukorda laenuraha kallim hind, sest laenude intressimäärade tase on kõrgem,» tõdes ökonomist.