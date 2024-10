VAATA OTSE Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon arutab eelarvest toetuste jagamist

Komisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart sõnas, et riigikontroll on eelmise aasta riigieelarve osas olnud väga kriitiline ning avastanud palju vasturääkivusi. «Kahjuks on sarnased probleemid üle kandunud uue aasta eelarvesse, mida riigikogu hetkel menetleb,» märkis ta ja lisas, et erikomisjoni huviorbiidis on eraldi juriidiliste isikute toetamise kord ja läbipaistvus.