Läti korvpallurist sai peagi börsidebüüti tegeva Kalve Coffee osanik

«Kuigi elan praegu Dubais, ei ole ma unustanud oma juuri ning pean oluliseks toetada Läti ettevõtteid. Eriti olulised on mulle need firmad, mis tähtsustavad kvaliteeti, jätkusuutlikkust ja tulevikku vaatavat visiooni. Seetõttu on mul suur au seda projekti toetada ning olla osa Kalve edasisest arengust,» ütles Bertāns.

Hind, millega korvpallur Bertāns Kalve aktsiaid ostis, on sama, mida pakutakse eelseisval IPO-l kõigile investoritele. «Meie eesmärk on olla läbipaistev ja kättesaadav igale kohvihuvilisele, olgu ta jaeinvestor või lihtsalt kohvisõber,» märkis AS Kalve Coffee kaasasutaja ja juhatuse esimees Gatis Zēmanis.

Tehing toimus hinnaga 6 eurot aktsia kohta, mis teeb AS Kalve Coffee väärtuseks enne IPO-t 6 miljonit eurot.

Tuginedes põhjalikele finantsmudelitele prognoosib Kalve juhtkond 2025. aasta EBITDAks 1,2 miljonit eurot. teatas ettevõte.

Prognoos võtab arvesse miljoni euro suurust kapitali kaasamist aktsiate esmasel avalikul pakkumisel sel sügisel nii Eestis kui Lätis, aga ka ettevõtte senist ajalugu: Kalve on suutnud kasumlikult opereerida alates oma esimesest tegutsemisaastast.

Selleks, et võimaldada kõigil huvilistel ettevõtte kasvust osa saada, teatas Kalve selle aasta juunis plaanist korraldada aasta teises pooles IPO, millega soovitakse kaasata vähemalt miljon eurot.

2024. aasta esimese kuue kuuga on KALVE jätkanud kasvutrendis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on ettevõtte käive on kasvanud 40%, samas kui kasum on kerkinud 2,6 korda.