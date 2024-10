Saksamaa tahab karistada negatiivse elektrihinna tekitajaid

Et taastuvenergia kasutuselevõttu kiirendada, tegi Saksamaa päikeseeelektri tootjatega lepingu, mis hästi lihtsustatult näeb see välja nõnda, et riik ütleb tootjale: kui sa toodad elektrit, mille ise ära kasutad, maksame sulle summa X, kui sa ise midagi ei tarbi, maksame summa Y, mis on veel kõrgem kui esimene. Rehkenduse aluseks on kWh. Eri tootjate jaoks kehtivad Saksamaal erinevad reeglid, näiteks suurte tuuleparkide puhul tuleb toetuse saamiseks riigihangetel osaleda.

Nüüd juhtus Saksamaal see, mida Eestis juba ammu täheldatud on: mõnel päeval on elektri hind negatiivne. Kui eestlased on sellega harjunud, siis saklastele tuli üllatusena, kui 13. oktoobril oli Saksamaal elektrihind 16 tundi negatiivne, kirjutas agrarheute.

Riigi jaoks seisneb häda selles, et tootjatele tuli väljaande sõnul riigil maksta ca tänavuse esimese poolaasta seisuga juba 11 miljardit eurot, kogu aasta peale kokku ca 20 miljardit eurot. 2026. aastaks ennustatakse, et neile tuleb tasuda juba 30 miljardit eurot. Saksamaa on püüdnud juba varem suurenevate kuludega toime tulla – näiteks öeldakse tootjatele, et alates 4. negatiivsest tunnist enam raha ei saa, järgmisest aastast on piir 3 järjestikust negatiivse elektrihinnaga tundi, selgitas agrarheute. Sellega püütakse tootjaid sundida tuule- ja päikeserohketel tundidel oma toodangut võrku mitte paiskama, et hind üldse negatiivseks ei läheks. Nüüd kirjutas Handelsblatt, et Saksamaal kaalutakse võimalust muuta reegleid selliselt, et kui kui elektri hind negatiivseks läheb, peavad päikeseparkide omanikud, kes oma toodangut võrku annavad, selle eest ise peale maksma. Lisaks kaalub riik lõpetada alates 2025. aastast päikseparkide toetuste maksmise,sest see ei tasuvat negatiivse elektri hinna puhul ära.

Teine mure, mis Saksamaal taastuvenergiaga on, seostub ületootmisega: kui tuult ja päikest liiga palju peale tuleb, pole elektrit hooga kuhugi panna ning isegi see, kui juhitava võimsusega jaamade võimsust allapoole reguleeritakse, ei aita: elektrit jääb üle. Salvestusvõimuseid pole sugugi piisavalt ning kui energia saata naaberriikidesse, siis selle eest tuleb Saksamaal endal ka peale maksta. Ületootmine on pannud võrguettevõtted hoiatama ülekoormuse ja sellega kaasnevate elektrikatkestuste eest.