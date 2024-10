Summa teada: nii palju raha saavad kohalikud elanikud tuulepargi arendajatelt

Eelmisel aastal laekus Eestis tuulikutasu neljale tuulepargi piirkonnale ning täiendavalt veel kolmele, kus projektid olid ehitusjärgus. «Kui esimesed maksed olid ligi 10 000 euro ringis, siis lähiaastatel, mil erinevates Eesti piirkondades on arendamisel või valmimisel veel kümned tuulepargid, on piirkondadesse jõudev toetus kindlasti kuuekohaline summa või isegi kõrgem,» märkis Viiding.

Ta lisas, et tuulikutasu lõplik suurus sõltub tuulepargi müügitulust, mis omakorda sõltub toodangust ning elektrihinnast. Näiteks, kui aastane keskmine elektrihind oleks 80 eurot megavatt-tunnist ja tuulepargi nimivõimsus 100 megavatti, oleks aastase tasu suurus minimaalselt ligikaudu 168 000 eurot ja tavapärase tuulepargi oodatud tootlikkuse juures ligikaudu 278 000 eurot ning see jaguneks kohaliku omavalitsuse ja läheduses asuvate majapidamiste vahel.

Kuna Vindri portfellis on ka Norra, Läti ja Rootsi tuulepargid, on Viidingu sõnul hea võrrelda, milliseid lisaväärtuseid erinevates riikides piirkondadele tuulepargid toovad. «Rootsis on seni kehtinud vabatahtlik kompensatsioonisüsteem ehk tuulepargi omanikud tasusid kohalikele vabatahtlikult, kuid see süsteem ei olnud stabiilne ja motiveeriv. Nüüd on aga tuulikutasu süsteem uuendamisel, et luua ühtsemad alused sõltumata tuulepargi asukohast ning motiveerida kohalikke kogukondi enda piirkonda uusi tuuleparke lubama,» sõnas Vindr Eesti juht.